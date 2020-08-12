В Сургуте библиотекарь обогатилась на 850 тысяч рублей, обманывая студентов Фото: pixabay.com

В Сургуте городской суд вынес обвинительный приговор местной жительницы. Она признана виновной по ч.3 ст.159 УК РФ «мошенничество, совершённое в крупном размере.

Оказалось, что с октября 2017 года по февраль 2019-ого женщина, работая библиотекарем в одной из образовательных организаций города, одновременно являясь наставником у студентов, брала с них деньги под предлогом платы за обучение.

Таким образом злоумышленница заработала почти 850 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды.

В связи с тем, что сургутянка добровольно возместила ущерб, суд назначил ей наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима, а также она не сможет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях в течение двух лет.