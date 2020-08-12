В селе Тундрино появилось новое здание фельдшерско-акушерского пункта Фото: pixabay.com

В селе Тундрино появилось новое здание фельдшерско-акушерского пункта.

Как отметил глава сельского поселения Виктор Самсонов, оно имеет все шансы стать ещё одной достопримечательностью, ведь это второе строение капитального характера.

Кроме врачебных кабинетов здесь обустроили санитарную комнату для людей с ограниченными возможностями, а также предусмотрели комнату под небольшую аптеку. Зимой в помещении будет комфортно даже при температуре в -50 градусов, и это без дополнительного обогрева.

На данный момент в Тундрино проживают 130 человек, в том числе 21 ребёнок. Летом численность жителей увеличивается почти втрое: сюда приезжают рыбаки и охотники, также растёт количество желающих приобрести землю для строительства, поэтому появление своего медицинского учреждения было необходимым.

Обратиться за врачебной помощью можно будет уже в этом году, а пока требуется получить разрешительную документацию и привести необходимое оборудование.

Вести приём пациентов предстоит фельдшеру и бригаде врачей поликлиники, которая регулярно приезжает к жителям Тундрино и Высокого Мыса.