Югру посетит заместитель министра природных ресурсов, чтобы обсудить восстановление лесов

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В регион приедет заместитель министра природных ресурсов и экологии России – руководитель федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

По прибытию он ознакомиться с мероприятиями по возрождению территорий после пожаров. В частности, осмотрит площадку компенсационного лесовосстановления в Сургутском районе.

После этого чиновник встретится с губернатором Югры Натальей Комаровой для обсуждения действий по восстановлению земли после пожаров, за счёт участия топливно-энергетического комплекса региона, федерального проекта «Сохранение лесов» и национального проекта «Экология».

В завершении поездки он посетит базу авиационной и наземной охраны лесов, где ознакомится с лесопожарной и лесохозяйственной техникой, а также оборудованием. Помимо этого Сергей Аноприенко вручит сотрудникам учреждения заслуженные награды за профессиональные достижения.