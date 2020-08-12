С 17 августа в Югре могут открыться общепиты, спортивные учреждения и организации дополнительного образования

Долгожданное открытие может состояться уже в понедельник Фото: pixabay.com

В Югре прошло очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. Помимо COVID-19, Наталья Комарова затронула вопрос о точной дате открытия предприятий общественного питания, спортивных учреждений и организаций дополнительного образования. Ранее эта тема уже обсуждалась на совещании по поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии. Тогда губернатор дала добро на возобновление работы.

Ориентировочная дата открытия – 17 августа. Окончательная станет известна после согласования решения с региональным Роспотребнадзором.

Чтобы не затягивать процесс, губернатор поручила окружному департаменту экономического развития и главам муниципалитетов создать реестр таких организаций и предпринимателей, а департаменту информационных технологий и цифрового развития – оказать техническую помощь.

-Сейчас идёт процесс загрузки чек-листов в систему, продумали их маршрутизацию. Будет создан понятный интерфейс, так как это важно для бизнес-сообщества. Тестирование начнётся 12 августа, а уже к вечеру будет полностью запущен функционал приложения, – рассказала глава профильного окружного ведомства Павел Ципорин.

Стоит добавить, что предприятия общепита будут оказывать услуги лишь на открытом воздухе – сезонные кафе, веранды и террасы, оборудованные в соответствии с установленными требованиями, а проведение спортивных мероприятий будет проходить без привлечения зрителей.