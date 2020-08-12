Погода в Югре на 12 июля: гроза и сильный ветер

Погода в Югре на 12 июля Фото: pixabay.com

Ночью в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. По центральным и южным районам местами сильный дождь, гроза. Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура +9...+14, по востоку +15...+20, по западу до +4.

Днём - переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура +15...+20 ºС, по востоку +25...+30 ºС, по западу +9...+14.

Ханты-Мансийск: пасмурно, небольшой дождь. Днём + 19, ночью 14. Ветер 5-12 м/с.

Сургут: переменная облачность, дождь, гроза. Днём +24, ночью +16. Ветер 3-8 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +27, ночью +18. Ветер 1-8 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, дождь, гроза. Днём +22, ночью +15. Ветер 5-12 м/с.

Когалым: переменная облачность, дождь, гроза. Днём +24, ночью +16. Ветер 3-8 м/с.