Родительские патрули Ханты-Мансийска пресекли более 640 нарушений, связанных с коронавирусом Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске продолжают действовать родительские патрули, которые помогают городским властям контролировать ситуацию с коронавирусом.

Ежедневно с 12:00 до 23:00 они обходят территории общеобразовательных организаций, торговые объекты, дворы, детские и спортивные площадки, а также парки и скверы.

Раньше активисты проводили разъяснительные беседы с детьми, их мамами и папами - рассказывали о необходимости соблюдения режима самоизоляции и знакомили с актуальными постановлениями правительства. Некоторые родители воспринимали ограничения в штыки, однако большинство относились с пониманием к ситуации.

На сегодняшний день они рассказывают население о важности ношения маски в общественных местах и санитарно-гигиенических нормах. За всё время работы эти неравнодушные горожане помогли пресечь 647 нарушений без привлечения полиции и штрафов.

По словам органов местного самоуправления, их работа ощутимо помогает в борьбе с распространением COVID-19.

Также власти от всей души благодарят активистов родительских патрулей за проявленную инициативу и призывают остальных жителей города последовать их примеру.