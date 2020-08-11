Строительство школы в 32-ом микрорайоне Сургута идёт ударными темпами

Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"

Возведение школы в 32-ом микрорайоне Сургута идёт ударными темпами. Информацию об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на своей странице во «ВКонтакте».

Бетонные работы уже почти завершены, осталось только залить 50 кубометров из 3 000 общего пространства. В дополнении специалисты приступили к отделке помещений и укладке плит в столовой и санузлах. До 15 сентября в здании должны вставить все окна и двери, а также оборудовать теплоизоляцию.

Из-за пандемии коронавируса подрядчик испытывает небольшие затруднения с рабочим персоналом, но несмотря на это объект будет сдан в ноябре, как это и планировалось.

-По графику школа должна быть открыта в следующем году. Уверен, что организация справится с работой и не подведёт детей, - заявил глава города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сургуте 80% школ и детских садов готовы к началу учебного года. Приёмка образовательных учреждений продлится до конца недели (подробнее)