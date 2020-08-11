«Когда я подбежал, она уже не дышала и пульс не прощупывался»: врач из Нижневартовска спас девушку, чуть не утонувшую на пляже в Крыму

Фото: департамент здравоохранения Югры, соцсеть "ВКонтакте"

Врач-анестезиолог Камил Назаров, работающий в окружной клинической больнице Нефтеюганска, спас молодую девушку. Несчастный случай произошёл 6 августа на одном из пляжей Крыма, куда медик приехал отдыхать со своей семьёй.

По словам специалиста, это был его первый день на море. Спустя полчаса после прихода на пляж он неожиданно услышал крики людей. Оказалось, что утонула девушка, из воды её достали через две минуты.

-Когда я подбежал, она уже не дышала и пульс не прощупывался. Конечно же, я не мог остаться в стороне. В такои ситуации помощь должна быть оказана незамедлительно. Любое промедление чревато критическими последствиями, в частности, летальным исходом. Тогда я начал проводить сердечно-легочную реанимацию. Люди, стоявшие вокруг, не верили, что её можно спасти, но я не останавливался. Через 15 минут она начала дышать и пришла в сознание, а еще через некоторое время подъехала скорая, - рассказал Камил Назаров.

Позже врач узнал, что девушку зовут Ирина, а отдыхать она приехала из Подмосковья.

В медицинском учреждении, где работает доктор, все отзываются о нём, как о грамотном специалисте и хорошем человеке. Его уважают и любят не только коллеги, но и все пациенты.

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