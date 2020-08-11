Пенсионерка из Сургута перевела мошенникам более 1 миллиона рублей и получила реальный кредит Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции по городу Сургуту обратилась местная жительница 1957-ого года рождения. Она рассказала, что неизвестный мужчина обманул её, заставив перевести более 1 миллиона рублей.

Со слов женщины, ей позвонил молодой человек, представившийся сотрудником банка и сообщил, что по её заявке оформлен кредит. Югорчанка ответила, что ничего подобного не делала. Тогда мошенник предложил аннулировать операции, попросив следовать его указаниям. Будучи уверенной, что разговаривает с настоящим специалистом, пенсионерка подтвердила заявку на оформление кредита суммой более 1 миллиона рублей, при этом сообщив пароли, которые поступали на её абонентский номер. После чего она обналичила всю сумму и перевела её через банкомат на счёт злоумышленника.

Оказавшись с деньгами, аферист оформил на имя ничего не подозревающей женщины реальный потребительский кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание за это – до 10 лет лишения свободы.

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