В Югре рассказали о новых правилах для охотников

Фото: депнедра и природных ресурсов Югры

В скором времени югорские охотники смогут заняться своим любимым делом, при этом соблюдая некоторые ограничения.

В этом году осенне-зимний сезон начнётся 15 августа. Охотиться на водоплавающую дичь можно будет до 31 декабря, а на лесную - до 28 февраля следующего года.

Стоит напомнить, что охота без разрешительных документов запрещена. Получить их можно в территориальных отделах департамента недропользования и природных ресурсов или в охотничьих хозяйствах.

Однако воспользоваться документом можно будет лишь после того, как в лесах отменят особый противопожарный режим или же - начиная с этой субботы. В последнем случае охота допустима на болотах, полях и других территориях, не попадающих под запрет

Более подробную информацию о сроках охоты можно найти на сайте.

Для решения возникших вопросов следует обратиться по следующему номеру: 8 (3467) 36-01-10, добавочный 3013.