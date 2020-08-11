В Ханты-Мансийске подвели итоги работы предприятий ЖКХ за прошлый год

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В Ханты-Мансийске прошло заседание, на котором оценили работу организаций жилищно-коммунальной сферы за 2019 год. Участие принимали глава города Максин Ряшин и специальная балансовая комиссия. С отчётами выступили представители водоканала и городских электрических сетей, а также дорожно-эксплуатационная служба

-Пятый год подряд все муниципальные организации демонстрируют положительный финансово-экономический результат, имеют надежный запас прочности, исполняя все взятые обязательства. При этом важно соблюдать баланс между финансовой нагрузкой на население и стабильностью самих предприятий, - сообщил Максим Ряшин.

По решению балансовой комиссии финансово-хозяйственная деятельность компаний признана удовлетворительной, благодаря этому город может внедрять передовые технологии и наращивать объёмы производства.

В конце встречи руководитель муниципалитета поблагодарил коллективы за эффективную и бесперебойную работу, благодаря которой в прошлом году не было допущено ни одной коммунальной аварии.