Активисты ОНФ требуют заново отремонтировать дорогу по улице Дзержинского в Ханты-Мансийске

Фото: www.onf.ru

В Ханты-Мансийске активисты Общероссийского народного фронта настаивают на гарантийном ремонте дороги по улице Дзержинского, которая была сдана в прошлом году. К слову, строительство объекта обошлась городской казне в 400 миллионов рублей.

Спустя недолгое время на асфальте появилось множество трещин, не смотря на заявления, что для укладки полотна применялись только новейшие материалы.

-Особо следует обратить внимание на продольные и поперечные трещины дорожного полотна. При незначительной интенсивности движения появление трещин спустя год может быть свидетельством некачественных работ по обустройству основания дороги. Кто в этом виноват, должна определить экспертиза, - сообщил член регионального штаба ОНФ в Югре Евгений Печерица.

Также общественники заметили много других нарушений: плитка на пешеходных переходах уложена с нарушением ГОСТа, решётки дождеприёмных колодцев установлены ниже уровня асфальта, фонарные столбы закреплены не теми гайками, люки колодцев сильно возвышаются над тротуаром, а перильные ограждения уже подвержены коррозии.

Стоит добавить, что большинство из них были озвучены активистами ещё до принятия дороги, тогда подрядчик пообещал устранить все недочеты в ближайшее время, но так ничего и не сделал.

-Представители города и подрядчика говорят, что все гарантийные обязательства будут исполнены, но на дворе уже середина августа, а это значит, что на ремонт осталось два с половиной месяца. К концу недели мы ждём на площадке регионального исполкома ОНФ и руководителей профильных служб Ханты-Мансийска с информацией о начале и сроках ремонта, - также заявил Евгений Печерица.