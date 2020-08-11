«Ваш внук виновен в ДТП, нужны деньги»: мошенники пытались обмануть пожилую югорчанку

Мошенники пытались обмануть пожилую югорчанку Фото: pixabay.com

В полицию Ханты-Мансийска обратился местный житель. Он рассказал, что мошенники пытались выманить у его 86-летний бабушки 800 тысяч рублей.

По рассказу пенсионерки, ей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником полиции. Злоумышленник сообщил, что её внук оказался виновником аварии, в которой погибли люди. Чтобы избежать наказания, необходимо заплатить свидетелю за дачу ложных показаний 800 тысяч рублей. Также неизвестный сказал, что перезвонит в течение дня, а затем подъедет за деньгами.

К счастью, обмануть старушку оказалось не так-то просто. Вместо того, чтобы в спешке искать всю сумму, пенсионерка позвонила внуку и поинтересовалась его делами. Оказалось, что молодой человек не участвовал ни в каком ДТП и не нуждается в финансовой помощи.

Злоумышленник в тот день больше не позвонил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность мошенника.