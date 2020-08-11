В Когалыме ремонтируют многоквартирные дома и тротуары

Фото: www.admkogalym.ru

В Когалыме продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. До конца года запланировано привести в порядок 56 зданий. По состоянию на сегодняшний день работы выполнены на 37 объектах, остальные 19 собираются закончить в срок.

В ближайшее время специальная комиссия осмотрит отремонтированный дом по улице Мира, 12. Строители полностью утеплили межпанельные швы и покрасили фасад. Оценивать проделанные работы будут сотрудники югорского фонда, органов местного самоуправления, подрядной организации и управляющей компании, а также представители городских общественных организаций.

Помимо домов в Когалыме активно приводят в порядок тротуары.

-В этом году будет отремонтировано порядка 820 квадратных метров пешеходных дорожек по улице Прибалтийской, а также в районе перекрёстка улиц Бакинская - Прибалтийская. В дополнении специалисты обустроят подходы к двум пешеходным переходам по улице Южной, - рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства города.