В Нефтеюганске откроется сквер, посвящённый нефтяникам-первопроходцам

Фото: www.n-vartovsk.ru

В скором времени жители Нефтеюганска смогут прогуляться по скверу Героев Самотлора, который расположится рядом с площадью Нефтяников.

На данный момент рабочие приступили к укладке тротуарной плитки и установке освещения, а после - разобьют клумбы и расставят скамейки. Подрядчики нацелены закончить строительство до празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, который отмечается 6 сентября

Основная особенность этого сквера - использование экологичных материалов и энергосберегающих технологий. В его центральной части установят информационные экраны на которых будут отображаться сведения о первопроходцах в нефтедобывающей отрасли. Помимо этого на территории появится детская площадки с тематическим игровым комплексом «Нефтяная вышка».

-Данный сквер будет востребован у вартовчан и особенно у ветеранов-нефтяников. В этом году здесь установят звезду - памятный знак «Звезда Югры», который Наталья Комарова вручила городу за вклад в развитие региона. А в следующем году здесь появится архитектурная композиция «Герои Самотлора», - рассказал глава Нижневартовска Василий Тихонов.