Тренер хоккейного клуба «Югра» прокомментировал ситуацию с заболевшими игроками

Фото: ХК «Югра», соцсеть «ВКонтакте»

Поклонники хоккейного клуба «Югра» оказались весьма обеспокоены судьбой игроков, у которых обнаружили короновирус. Информация об этом появилась вчера на официальном сайте команды, а также в социальной сети «ВКонтакте», наделав немало шума.

-Спортсмены прибыли на тренировочный сбор в спортивный комплекс «Курганово» 19 июля. По приезду вся команда была протестирована на коронавирус, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В результате у трёх игроков обнаружили COVID-19. После этого их отправили на обследование вместе с семью контактными, всего 10 человек. Заболевшим поставили диагноз: ОРВИ, коронавирусная инфекция, лёгкое течение, - рассказал тренер.

Сейчас ребята находятся в Центральной городской больнице №7 города Екатеринбурга, где проходят необходимое лечение.

С момента выявления положительных тестов команда сдавала анализы ещё несколько раз. Вновь заболевших игроков не выявлено.