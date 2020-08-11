Погода в Югре на 11 августа: тепло и гроза

Погода в Югрее на 11 августа Фото: pixabay.com

В регионе ожидается переменная облачность. По западной половине кратковременный дождь, местами сильный, гроза, по остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, днём при грозе порывы до 15 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, по северо-западу +8...+13, днём +25...+30, по северо-западу +15...+20.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, сильный дождь, гроза. Днём +25, ночью +17. Ветер 2-10 м/с.

Сургут: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +28, ночью +19. Ветер 4-11 м/с.

Нижневартовск: ясно. Днём +29, ночью +19. Ветер 5-12 м/с.

Нефтеюганск: малооблачно, дождь, гроза. Днём +27, ночью +18. Ветер 3-11 м/с.

Когалым: переменная облачность, гроза. Днём +28, ночью +19. Ветер 4-11 м/с.