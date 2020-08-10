У трёх игроков хоккейного клуба «Югра» обнаружили коронавирус

Фото: ХК "Югра"

У трёх игроков хоккейного клуба «Югра» подтвердился тест на коронавирус.

С 19 июля команда проходит предсезонный сбор на базе в Курганово, расположенной в Свердловской области. На данный момент заболевших ребят разместили в изоляторе под присмотром врачей.

-Игроки прошли обследование в местной больнице, все чувствуют себя хорошо. Заболевание проходит в бессимптомной форме, - прокомментировал ситуацию врач команды Алексей Анисимов.

Стоит добавить, что прошедшая игра с тюменским «Рубином» закончилась для спортсменов поражением. Окончательный счёт составил 2:6. Заброшенными шайбами в составе «Югры» отметились Александр Головин и Валерий Бочкарев.

Последний игрок лишь недавно заключил пробный контракт с клубом и, как оказалось, весьма удачный.

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