В Югре завершилась регистрация кандидатов на выборы

Фото: дума Югры, соцсеть "ВКонтакте"

В Югре завершился приём документов от кандидатов, желающих принять участие в выборах.

В единый день голосования, назначенный на 13 сентября, жителям региона предстоит выбрать глав поселений, а также депутатов городских и районных дум.

-Регистрация кандидатов - это важная процедура, которая юридически подтверждает желание человека принять участие в выборах в качестве кандидата и его соответствие требованиям, предъявляемым законодательством к тому или иному мандату, - сообщил председатель югорской думы Борис Хохряков.

Всего в этом году будут избираться 5 глав поселений, среди которых: Сорум, Мулымья, Лямино, Советский и Малый Атлым. Вместе с ними бороться за мандаты будут 88 депутатов районных и городских дум.

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