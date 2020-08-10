Житель Нягани продал чужое имущество стоимостью более 300 тысяч рублей, чтобы купить алкоголь Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД по городу Нягани обратилась 45-летняя местная жительница. Она сообщила, что во время переезда у неё украли вещи на 338 тысяч рублей.

Вором оказался 46-летний мужчина, который уже был судим за подобное преступление. Объяснения гражданина оказались очень простыми. Не имея денег на покупку алкоголя, он решил проникнуть в соседнее помещение, жильцы которого переезжали в новый дом. «Трофеями» любителя спиртных напитков стали норковая шуба, фотоаппарат, ноутбук, шуруповерт и личные документы.

Продав украденные вещи за 6 тысяч рублей, мужчина наконец-то смог выпить и закусить.

Сейчас на злоумышленника заведено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.158 УК РФ «кража». Наказание за это - до 6 лет лишения свободы.

Стоит добавить, что это не первый случай, когда югорчане воруют для того, чтобы купить алкоголь. Ранее служебная собака помогла найти одного такого грабителя.