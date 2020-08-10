Югорчане смогут узнать судьбу родственников, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны Фото: pixabay.com

В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. За четыре года погибло огромное количество солдат, защищавших свою страну, многие из них пропали без вести или погибли на полях сражений.

Теперь югорчане могут узнать судьбу таких родственников. Это стало возможным благодаря народному проекту «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества», поддерживаемый Фондом президентских грантов.

Для этого необходимо воспользоваться онлайн-сервисом «Найти солдата», который сможет установить судьбу потерянного члена семьи.

Если по каким-то причинам не получается оформить запрос самостоятельно, граждане могут обратиться на телефон горячей линии: 8-800-300-68-97, операторы примут заявку и ответят на все возникшие вопросы.

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