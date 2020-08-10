В Югре задержали бизнесвумен, которая собиралась продать опасные таблетки для похудения

В Югре задержали бизнесвумен, которая продавала опасные таблетки для похудения Фото: pixabay.com

В Югорске группа по обороту за контролем наркотиков задержала женщину 1985 года рождения, которая подозревается в незаконном приобретении и хранении сильнодействующих лекарственных средств.

Осматривая автомобиль югорчанки сотрудники обнаружили коробку, в которой лежали 33 упаковки неизвестного препарата. Гражданка сообщила, что сама употребляет эти лекарства для похудения, а заказала она их в Казахстане для дальнейшей продажи.

Результат химико-токсикологического исследования подтвердил, что в составе таблеток содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин, которое является производным амфетамина и усиливает чувство насыщения.

На данный момент в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.234 УК РФ «незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере». Наказание за это - до восьми лет лишения свободы.

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