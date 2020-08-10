На городской набережной Нижневартовска появится бульвар для прогулок

Фото: www.n-vartovsk.ru

В Нижневартовске приступили к масштабному проект по благоустройству городской набережной - создание бульвара.

Подготовка к строительству уже началась. На данный момент специалисты проводят земляные работы и забивают сваи. В будущем югорчане получат более одного километра прогулочной зоны, расположенной в створе улиц Ханты-Мансийской и Чапаева.

-Основная наша идея - разграничить пешеходные, беговые и велосипедные зоны за счёт разных уровней и типа покрытия. Предусмотрено создание смотровой площадки, общественного туалета. Проект бульвара был подготовлен в прошлом году и прошёл общественное обсуждение, были приняты все пожелания горожан. Так, например, планируется создание детской игровой площадки «Главный промысел - рыболовство», а также другие объекты. Учитывая, что сейчас возрождается речной туризм, и к нам по реке Оби также прибывают гости из других городов, будет предусмотрена территория для проведения сезонных ярмарок, - рассказал заместитель главы города Виктор Ситников.

Создание первого этапа бульвара обойдется в 238 миллионов рублей. Увидеть его горожане смогут в октябре 2022 года.