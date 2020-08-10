В Нягани «прокурор» обманул доставщика пиццы Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД по городу Нягани обратился 44-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенников, отдав им 3 тысячи рублей.

Далее мужчина рассказал, что работает в одном из заведений общественного питания и развозит пиццу по указанным адресам. Накануне ему позвонил некий Артём, представившийся прокурором горда, и сделал заказ на 2 тысячи рублей. После он попросил, чтобы еду подвезли к месту его работы.

Приехав к зданию, потерпевший позвонил мужчине, собираясь сообщить о доставке. Тогда злоумышленник ответил, что не может спуститься из-за работы, к тому же у него есть только наличные 5 тысяч рублей. Чтобы не пришлось сдавать сдачу, он попросил перевести необходимую сумму на абонентский номер. Не заподозрив обмана, югорчанин выполнил просьбу, а человек, назвавшийся прокурором, перестал выходить на связь.

На данный момент сотрудниками возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Наказание за это - до двух лет лишения свободы.