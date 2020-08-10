Психоневрологическая больница Нижневартовска будет принимать граждан в онлайн-формате

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Медицинские учреждения Югры адаптируются под новые условия работы. Одним из них стала психоневрологическая больница Нижневартовска. По поручению главного врача Ольги Жевелик специалисты включили в свой график работы онлайн-приёмы. Консультирование будет проходить в Skype по предварительной записи.

Учреждение полностью готова к внедрению новой услуги. Для удобства пациентов создана простая форма записи, при заполнении необходимо указать свои контакты – телефон, логин Skype и согласие на обработку персональных данных. Позвонив на мобильный, сотрудники сообщат дату онлайн-приёма. В обозначенное время доктор сам свяжется с пациентом.

Обратиться за помощью можно будет к специалистам следующих отделений: психиатрическое, наркологическое, поликлиническое, отделение психотерапии и неврозов. Также югорчане смогут проконсультироваться с врачами социально-психологической служба и специалистами по социальной работе.

Стоит добавить, что городские поликлиники уже возобновили работу и ведут приём пациентов, но с некоторыми ограничениями. Записаться можно через интернет или регистратуру.

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