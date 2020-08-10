За выходные на дорогах Югры погибли три человека

Фото: ГИБДД Югры, соцсеть "ВКонтакте"

За выходные на югорских трассах произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли, а 17 - получили травмы, в том числе 5 несовершеннолетних.

Одна из трагических аварий произошло в Нефтеюганске на улице Мамонотовская. В субботу около 2 часов ночи городской житель перебегал дорогу в неположенном месте. Как раз в этот момент на него выскочил автомобиль «Ваз», за рулём которого находился 18-летний водитель. Столкновение оказалось для югорчанина смертельным.

Второе происшествие случилось в воскресенье на 12 километре автодороги «подъезд к поселку Тундрино». Около 14:00 автомобиль «Рено» врезался в дерево и загорелся - водитель и пассажир погибли на месте. В настоящий момент их личности устанавливаются.

Также на территории округа за управление транспортом в состоянии опьянения задержали 41 водителя, 19 - за отказ от медицинского освидетельствования, 6 - за повторное управление в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлекли - 53 водителя, 113 - за нарушение требований к перевозке детей.