В Мегионе выкопают деревья, произрастающие в охранной зоне

Фото: официальный Мегион, соцсеть «ВКонтакте»

В Мегионе придётся убрать деревья, произрастающие в охранной зоне. Вынужденная мера связана с капитальным ремонтом тепловых сетей.

Трубы будут менять на участке от дома по улице Свободы, 19 до тепловой камеры, расположенной неподалёку от Нефтяников, 7. Они лежат в земле уже около 30 лет и полностью износились. Если их не заменить, то зимой возможны аварии. В последние годы на этом участке неоднократно происходили порывы.

Над инженерными коммуникациями растут деревья, которые были посажены уже давно и сейчас некоторые из них придётся убрать. Протяжённость охранной зоны тепловых сетей – два метра от полосы трубопровода до корней деревьев.

Сотрудники предприятия постараются максимально сохранить зелёные насаждения и просят жителей отнестись к ситуации с пониманием!

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