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В Югре рекультивировали первый полигон твёрдых бытовых отходов, находящийся в Фёдоровском.

Всего за полтора года было восстановлено 7 гектаров земель, на которых накопилось более 110 тысяч кубических метров мусора. Сделать это удалось благодаря поддержке правительства региона и национальному проекту «Экология». Общий объем финансирования составил 165 миллионов рублей.

-Это было место несанкционированного складирования отходов, к тому же переполненное. Поэтому суд принял соответствующее решение. Теперь важно определить, для каких целей данный участок будет использоваться в дальнейшем, - рассказала Наталья Комарова.

На полигоне создали защитный экран из бентонитовой прослойки - природного глинистого минерала. Это позволит не допустить распространение загрязняющих веществ и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Также объект засеяли смесью различных трав, в результате чего появился обычный зелёный холм площадью 4 гектара.

Таким образом, проведённые работы позволили улучшить экологическую обстановку для 23 тысяч местных жителей.

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