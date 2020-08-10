Наталья Комарова посетила обновлённый Русскинский музей природы и человека

Фото: Русскинской музей природы и человека, соцсеть «ВКонтакте»

Наталья Комарова посетила Русскинский музей природы и человека имени Александра Ядрошникова. В ходе визита губернатор осмотрела не только новое здание, но и обновлённые залы, включая экспозиции.

За прошедшие полтора года в учреждении провели капитальный ремонт: выполнили облицовку фасада, заменили кровельную черепицу, сети электроснабжения и теплоснабжения, а также обновили внутренние помещения, поменяв старые оконные блоки на новые стеклопакеты. Помимо этого заведение пополнилось специальными лампы для мультимедийного просмотра, а парк под открытым небом получил новую жизнь.

В честь международного Дня коренных народов мира, празднуемый 9 августа, в музее провели традиционный обряд окуривания для призвания благорасположения, защиты и уравновешивания духовного состояния.

Экспозиции учреждения повествуют о гармоничном сосуществовании природы и человека, также здесь представлена уникальная зоологическая коллекция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Наталья Комарова открыла Аллею памяти и славы в Сургуте. Также глава региона высадила на территории комплекса саженцы яблони (подробнее)

В Русскинской школе Сургутского района откроют стойбищный детсад. Обучение дошколят, живущих на родовых угодьях, будет проходить с использованием дистанционных технологий (подробнее)