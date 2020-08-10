Погода в Югре на 10 августа: тепло, местами дождь

Погода в Югре на 10 августа Фото: pixabay.com

В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура ночью +13...+18, по северо-западу +6...+11, днём +25...+30, по северо-западу +18...+23.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +28, ночью 19. Ветер 4-12 м/с.

Сургут: ясно. Днём +28, ночью +19. Ветер 4-11 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность. Днём +28, ночью +18. Ветер 4-9 м/с.

Нефтеюганск: ясно. Днём +28, ночью +19. Ветер 5-11 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днём +27, ночью +20. Ветер 4-9 м/с.