Дорожники Югры продолжают масштабные ремонтные работы по ремонту ключевых трасс Фото: pixabay.com

Сейчас ведется укладка покрытия на участке региональной трассы «Нижневартовск – Радужный» в Нижневартовском районе – 117,72 – 130 километров. Общая протяженность ремонтируемого участка - более 12,2 км.

Так, в Советском районе дорожники приступили к укладке верхнего слоя покрытия на магистрали «поселок Талинка – Советский» – 234,475 – 249,475 километра.

Также в текущем году приведут в порядок участок автодороги «Ханты-Мансийск – Талинка» с 11 по 44 км.

- Работы на объекте начаты еще в 2018 году. Здесь выполнено фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего слоя и укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, - утчонили в пресс-службе регионального правительства.

Наконец, в нынешнем году после завершения ремонта введут в эксплуатацию участок дороги «поселок Междуреченский – поселок Мортка» в Кондинском районе протяженностью 11,1 км, часть трассы «Ханты-Мансийск – Талинка со 161 по 177 км, объездную автодорогу Ханты-Мансийска.