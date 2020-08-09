Онлайн-викторина для коренных народов Югры стартует в августе. Фото администрации Мегиона.

В Международный день коренных народов мира сегодня, 9 августа, стартует новый молодёжный онлайн-проект – правовая викторина «Знай свои права». Викторина просветит коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России на правовые темы.

Принять участие в уникальном онлайн-проекте могут молодые жители в возрасте от 14 до 35 лет. Речь в основном о студентах высших и средних профессиональных образовательных учреждений, учащиеся 8-11 классов, а также молодых правозащитниках из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Добавим, что викторина «Знай свои права» доступна по электронной ссылке.

Подведение итогов пройдет 10 декабря, в Международный день прав человека и 90-летия создания ХМАО.