Телефонный мошенник «развел» жительницу Югорска на 232 тысячи рублей Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Югорска лишилась 232 тысяч рублей после разговора по телефону с мошенником. 30-летняя женщина поверила звонившему, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что банковская карта горожанки заблокирована. Аферист убедил женщину, что для того, чтобы разблокировать карту и сохранить сбережения от мошенников, необходимо идентифицировать личность, продиктовав данные карты.

После чего югорчанка назвала трехзначный код, расположенный на обратной стороне карты. Позже ей в ходе разговора с «роботом» доверчивая севрянка продиктовала все коды, которые приходили ей в смс-сообщениях. Затем пострадавшая получила еще несколько смс-сообщений, но уже о списании денежных средств с кредитной карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», сообщает ОМВД России по г. Югорску.