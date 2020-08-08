В Русскинской школе Сургутского района откроют стойбищный детсад

В Русскинской школе откроют стойбищный детсад Фото: admsr.ru

В Сургутском районе готовятся на базе Русскинской школы реализовать проект дистанционного обучения в Югре для детей коренных малочисленных народов Севера под названием «Стойбищная школа - сад».

- Это позволит сохранить традиционный уклад жизни кочевых семей, - считает губернатор Югры Наталья Комарова. - Дети не будут отрываться от семьи и также получат возможность качественного дистанционного образования.

Обучение дошколят, живущих на родовых угодьях, будет проходить с использованием дистанционных технологий.

- В Русскинской школе мы готовимся открыть стойбищный детсад. Педагоги школы в режиме онлайн станут заниматься с дошкольниками. На сегодня в дистанционный детсад записали 7 ребят, - сообщила начальник отдела организации общего образования департамента образования и молодёжной политики администрации муниципалитета Наталия Гаврикова.

Запуск нового формата дистанционного обучения для детей коренных народов состоится также и в Белоярском районе. Здесь откроют стойбищную начальную школу.

Сегодня в Сургутском районе проживают порядка 1090 детей коренного населения, из них 773 – школьного возраста, 313 – дошкольники. На стойбищах воспитывают 112 малышей в возрасте до 7 лет.

По словам директора окружного департамента образования и молодёжной политики Алексея Дренина, в прошедшем учебном году по общеобразовательным программам в Югре обучались 7 496 детей из числа коренных народов, в том числе 1 403 ребенка с труднодоступных территорий.