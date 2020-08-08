Погода в Югре 8 августа: солнечно и жарко Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 8 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. В западных районах пройдут кратковременные дожди, местами сильные, грозы, на остальной территории - преимущественно без осадков. Ветер ожидается переменных направлений 4-9 м/с, при грозе порывы могут достигать до 15-17 м/с. Температура воздуха днем +25… +30 ºС, на северо-западе +17… +22 ºС.

В Ханты-Мансийске - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем +26… +28 ºС.

В Сургуте солнечно, осадки не ожидаются. Ветер южный 2 м/с. Температура воздуха поднимется до + 26 градусов.

В Нижневартовске солнечно и без осадков. Ветер южный 2 м/с. Температура воздуха + 26 градусов.

В Нефтеюганске ясная погода, осадки не ожидаются. Ветер южный 3 м/с. Температура воздуха +26 градусов