На территории окружной больницы Нижневартовска появится граффити с изображением врачей

Фото: Нижневартовская городская поликлиника, соцсеть "ВКонтакте"

Художники Нижневартовска решили сделать необычный подарок местным врачам. Собрав все свои силы, они приступили к рисованию яркого граффити на стенах трансформаторной будки, расположенной в створе родильного и взрослого отделений.

Продумывая концепцию рисунка, ребята приняли решение поделить его на две сюжетные линии: детскую, посвященную врачам и медсёстрам роддома и взрослую - специалистам, оказывающим помощь городскому населению в период пандемии.

Изюминка этого граффити в том, что оно будет изображать реальных людей - медицинских работников Нижневартовска. Имена героев пока держат в секрете, но, когда работа будет закончена, вартовчане узнают об этом первыми.

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