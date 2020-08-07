Пытаясь приумножить сбережения, югорчанка отдала мошенникам 250 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции ОМВД по Берёзовскому району обратилась местная жительница 1965-ого года рождения. Она рассказал, что лишилась 250 тысяч рублей, став жертвой мошенников.

Следствие установило, что пострадавшей позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей банка. Аферистка сообщила, что на югорчанку оформлен кредит третьими лицами, а банк уже перечислил ей деньги. Далее злоумышленница стала уговаривать женщину снять всю сумму, иначе это сделает кто-то другой. Чтобы ещё больше заинтересовать югорчанку, мошенница предложила ей перевести эти деньги на два абонентских номера, чтобы удвоить процентную ставку по вкладу, который у неё имеется.

Несмотря на то, что никаких кредитов женщина не оформляла и каких-либо договоров с третьими лицами не подписывала, она поверила всем словам аферистки.

Посетив ближайшее отделение банка, потерпевшая сняла со сберегательного счёта необходимую сумму и перевела её разными частями на указанные номера, тем самым лишившись своих денег.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.

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