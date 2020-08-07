«По-другому я поступить не мог, думать было некогда»: таксист из Югры спас пять человек во время пожара

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Житель посёлка Междуреченский спас пять человек из горящего здания. Пожар начался 6 августа около 3 часов ночи – загорелся частный двухквартирный жилой дом, в котором находились четверо взрослых и один ребёнок.

На помощь людям пришёл проезжавший мимо таксист Игорь Окушенко. Он сразу же сообщил о происшествии в пожарную часть и начал будить жильцов, стуча в двери. К счастью, они быстро проснулись и успели выбраться на улицу ещё до приезда спасателей.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, мужчина вместе с ними прокладывал пожарные рукава и помогал по мере возможности.

Оказать грамотную помощь не только жильцам, но и огнеборцам Игорю помог профессиональный опыт. На протяжении нескольких лет он проходил службу командиром отделения 133-ой пожарной части посёлка Междуреченский.

-По-другому я поступить не мог, думать было некогда. Да и полученный опыт в пожарной охране, конечно, пригодился. Жизненное кредо каждого пожарного - никогда не оставаться в стороне, если кому-то нужна помощь, - рассказал мужчина.