Молодой югорчанин распилил терминал и украл более 50 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В дежурную часть МВД России Нижневартовского района обратился житель поселка Излучинск, сообщивший о краже из магазина.

Следствие выяснило, что преступление совершил молодой человек 2000-ого гола рождения. В 4 часа утра он, разбив ломом стекло входной двери, проник в магазин по улице Пионерная. После этого злоумышленник вскрыл болгаркой игровой терминал и украл из него более 50 тысяч рублей. Забрав деньги, он сел в автомобиль «ВАЗ» и поехал в сторону Нижневартовска, где был задержан сотрудниками Росгвардии.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.158 УК РФ «кража». Мужчина находится под подпиской о не выезде и надлежащем поведении.

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