В Сургутском районе снесут бесхозные дома на 22 миллиона рублей

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В Сургутском районе избавляются от старого жилья. На данный момент уже снесено 6 домов: 4 в Барсово и 2 в Белом Яре. В планах до конца года избавиться ещё от 24 строений: 13 - в посёлке Малоюганский, 2 - в Угуте, 3 - в Высоком Мысу, 2 - в Белом Яре и 4 - Барсово.

Общая сумма снесённых построек составит 22 миллиона рублей.

-Мы умышленно уходим от работы с подрядчиками. Практика прошлых лет показала, что они часто затягивают процесс, да ещё и периодически оставляют свалки строительного мусора, что ведёт к штрафам и, соответственно, к судебным тяжбам. Поэтому, чтобы всё было чисто и добросовестно, мы придумали, как привлечь к сносу районный МУП «Сургутрайторф». Это предприятие занимается приёмом и размещением отходов в нашем муниципалитете, - рассказал глава района Андрей Трубецкой.

Используя технику, работники быстро ликвидируют постройки и расчищают площадки. Администрация, в свою очередь, контролирует процесс и точно знает, какое количество мусора осталось. Это исключает возможность его сброса на других территориях.

Стоит добавить, что в некоторых домах, предназначенных под снос, до сих пор зарегистрированы люди, поэтому трогать их нельзя. В будущем, когда ситуация разрешится, непригодное жильё также будет ликвидировано.