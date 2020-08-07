В Ханты-Мансийске выберут места, где можно сделать самые красивые фотографии

Фото: правительство Югры, официальный сайт

Жителям Ханты-Мансийска предлагают выбрать места, где можно сделать самые красивые фотографии. Имена пяти победителей появятся на знаках, которые расположены в этих локациях. Отобрать лучших смогут подписчики и гости страниц всех социальных сетей Туристско-информационного центра Ханты-Мансийска.

-С 10 августа по 1 сентября мы проводим первый этап конкурса и принимаем заявки с предложениями о самых красивых местах Ханты-Мансийска для фотографий. Чтобы стать участником, необходимо прислать коллаж из двух фотографий на почту visit-hm@mail.ru. Одно - возле недавно установленного нами знака «Лучшее место для фото», а второе на месте, где, по мнению участника, будет востребован новый знак, - рассказала сотрудник управления по развитию туризма Юлия Власова.

На данный момент в городе установлено три таких знака: возле моста «Красный дракон», в культурно-туристическом комплексе «Археопарк» и на территории Кафедрального собора Воскресения Христова.

После окончания приема заявок, все предложения будут выложены на страницах организаторов в социальных сетях. Победителями станут те участники, чьи заявки суммарно наберут наибольшее количество «лайков» во всех соцсетях.