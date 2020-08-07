Жительница Когалыма отдала мошенникам все деньги, отложенные на отдых

Жительница Когалыма отдала мошенника все деньги, отложенные на отдых Фото: pixabay.com

В Когалыме перед судом предстанет житель Челябинской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».

Следствие выяснило, что обвиняемый разместил на сайте «Авито» объявление, в котором говорилось о сдаче жилья в городе Сочи, однако никакой недвижимости на курорте он не имел.

Позже с мужчиной связалась жительница Когалыма. Собираясь отдохнуть на черноморском побережье, она заинтересовалась предложением мошенника. Аферист убедил женщину внести предоплату в 15 тысяч рублей и оформить со скидкой авиабилеты, для этого югорчанка перевела ещё 60 тысяч рублей.

Таким образом общая сумма ущерба составила 75 тысяч рублей

Получив деньги, злоумышленник потратил их на собственные нужды, при этом перестав выходить на связь с потерпевшей. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.