Волонтёры Югры примут участие в онлайн-форуме «Добро за Уралом»
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Представители добровольческих движений Югры стали участниками онлайн-форума «Добро за Уралом», который проводится для добровольцев из Сибирского и Уральского федеральных округов.
В преддверии мероприятия участники окажут волонтёрскую помощь благотворительным фондам, некоммерческим организациям и государственным учреждениям по добровольческой направленности. Программа рассчитана на пять дней и пройдёт в очном формате в 85 регионах страны.
В Югре проект начнётся со встречи Натальи Комаровой с участниками форума.
Стоит добавить, что по окончанию всего мероприятия будет сформирован список финалистов всероссийского конкурса, которые представят регион в Москве.
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