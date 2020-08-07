Волонтёры Югры примут участие в онлайн-форуме «Добро за Уралом» Фото: pixabay.com

Представители добровольческих движений Югры стали участниками онлайн-форума «Добро за Уралом», который проводится для добровольцев из Сибирского и Уральского федеральных округов.

В преддверии мероприятия участники окажут волонтёрскую помощь благотворительным фондам, некоммерческим организациям и государственным учреждениям по добровольческой направленности. Программа рассчитана на пять дней и пройдёт в очном формате в 85 регионах страны.

В Югре проект начнётся со встречи Натальи Комаровой с участниками форума.

Стоит добавить, что по окончанию всего мероприятия будет сформирован список финалистов всероссийского конкурса, которые представят регион в Москве.

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