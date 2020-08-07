Родители Югры могут узнать, в безопасности ли их дети в сети

Сложно представить современных детей без интернета. Практически в каждой семье у ребенка есть смартфон, доступ к компьютеру и другим гаджетам. Всемирная сеть нужна ребятам для учебы, общения с друзьями, одноклассниками и просто в качестве развлечения.

При этом интернет, помимо моря полезной информации, скрывает множество онлайн-угроз, которые могут навредить юному пользователю.

Чтобы родители смогли узнать, в безопасности ли их ребенок в онлайн-пространстве, известный городской портал Megatyumen.ru и «Лаборатория Касперского» создали несложный тест.

Чтобы пройти тест, достаточно перейти по этой ссылке и ответить на несколько простых вопросов. Это не займет много времени, зато позволит выяснить, насколько в настоящее время защищены ваши дети и как оградить их от разного рода опасностей в сети.

Еще больше полезной информации о защите детей в интернете можно найти на бесплатном образовательном сайте kids.kaspersky.ru. Здесь собраны интересные статьи и видео для детей и родителей.