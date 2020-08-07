Юные жительницы Сургута стали победителями интеллектуальных состязаний «ПатриУм»

Фото: «ПатриУМ», официальный сайт

Юные жительницы Сургута стали победителями интеллектуальных состязаний «Осознанное потребление энергии» и «Письмо на фронт», прошедшие в рамках всероссийского проекта «ПатриУм».

Анастасия Оборник- ученица 9д класса школы №46 оказалась лидером первого конкурса. Основная идея её работы - привлечение детей к осознанному потреблению энергии и сбережению природных ресурсов.

Суюмбийке Сагиндикова - ученица 7а класса школы №5 стала первой в номинации «Письмо на фронт». В своём проекте она выразила благодарность героям Великой Отечественной войны и рассказала о том, как современное поколение ценит мир, подаренный им ветеранами.

По итогам соревнований югорчанки получили приглашение на трёхдневную онлайн-школу «ПатриУм», которая состоится с 26 по 28 сентября.

Стоит добавить, что в рамках проекта состоялось более 40 конкурсов по разным гуманитарным направлениям. Участвуя в них, школьники изучали культуру России и других государств. Победителями стали свыше 200 учеников со всей страны.

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