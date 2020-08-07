В Нефтеюганском районе проходит фестиваль национального танца

Фото: администрация Нефтеюганского района, соцсеть «ВКонтакте»

Общественная организация чувашей Нефтеюганского района выиграла грант на реализацию проекта «Давайте устроим большой хоровод». Это своеобразный фестиваль танца, где любой желающий может показать всю самобытность и красоту хореографии любой народности.

Таким образом общественникам удалось придать популярности национальному танцу и создать совместные постановки с представителями различных национальностей.

Даже не смотря на пандемию коронавируса, коллектив регулярно записывает видео уроки и проводит онлайн-тренировки.

За счёт выигранных средств, организация смогла купить портативную акустическую систему, которая очень выручает, если занятия проходят не в танцклассе, а на стадионе.

Помимо этого, у коллектива теперь есть 11 сценических костюмов - чувашские, русские, кавказские и хантыйские.

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