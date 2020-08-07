Пытаясь избежать административного наказания, югорчанин заработал уголовное

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Следственный отдел по городу Пыть-Яху возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Башкортостана. Он подозревается в даче взятки сотруднику полиции.

Следствие выяснило, что 1 августа подозреваемый, находясь в патрульном автомобиле, предложил полицейскому взятку в 2 тысячи 500 рублей, чтобы избежать административного наказания за распитие алкоголя в общественном месте.

Однако сотрудник отказался взять деньги, а подозреваемого задержали на месте происшествия.

Теперь, помимо штрафа за употребление спиртного, на мужчину завели уголовное дело.

На данный момент сотрудники устанавливают все обстоятельства преступления.

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