Пытаясь избежать административного наказания, югорчанин заработал уголовное

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Следственный отдел по городу Пыть-Яху возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Башкортостана. Он подозревается в даче взятки сотруднику полиции.
Следствие выяснило, что 1 августа подозреваемый, находясь в патрульном автомобиле, предложил полицейскому взятку в 2 тысячи 500 рублей, чтобы избежать административного наказания за распитие алкоголя в общественном месте.
Однако сотрудник отказался взять деньги, а подозреваемого задержали на месте происшествия.
Теперь, помимо штрафа за употребление спиртного, на мужчину завели уголовное дело.
На данный момент сотрудники устанавливают все обстоятельства преступления.
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