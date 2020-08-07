Правительство Мегиона выделило 400 тысяч рублей на проекты по развитию гражданского общества

Фото: официальный Мегион, соцсеть «ВКонтакте»

В Мегионе определили победителей конкурса на предоставление гранта от главы города. Выдаётся он тем организациям, которые наиболее умело направят деньги на развитие гражданского общества.

В этом году лучшими проектами стали: организация онлайн работы музейной комнаты в совете ветеранов и межэтнический фестиваль «Наш Дом-Югра».

Автором первой программы стал председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Вячеслав Качапкин.

По его словам, актуальность проекта заключается в стремлении сохранить память о земляках-участников Великой Отечественной войны, погибших и оставшихся в живых. Для этого необходимо формировать в детях и подростках чувства патриотизма и любви к Родине.

Стоит добавить, что данная программа уже работает в регионе с 2019 года и имеет много положительных отзывов. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса полноценно реализовать её не получается, поэтому было принято решение изменить формат проведения на онлайн. Для этого необходимо обновить материально-техническую базу и создать сам сайт.

Автором второго проекта является атаман казачьего общества Константин Павлов. В 2018 году организация уже проводила такой фестиваль на средства президентского гранта, после чего было принято решение организовывать его ежегодно.

-Во время фестиваля мы хотим познакомить жителей города с настоящими казачьими играми, а также состязанием - рубка шашкой. Воспитанники продемонстрируют показательное выступление с элементами рукопашного боя, сабельного, фланкировки, кадрили и многое другое. Также пройдут выступления творческих национальных коллективов, дефиле в традиционных костюмах и различные конкурсы, - рассказал глава казачьего движения.

Оба проекта получили поддержку членов комиссии. Максимальная сумма гранта составляет 200 тысяч рублей.