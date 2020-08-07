Школы Ханты-Мансийска проверяют на пожарную безопасность

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-мансийске специальные комиссии проверяют готовность школ к новому учебному году. В них входят государственные инспекторы по пожарному надзору, представители управления образования, Роспотребнадзора и полиции.

На сегодняшний день спасатели осмотрели 343 объекта - нарушений не выявлено.

В ходе проверки особое внимание уделялось исправности электросетей, системы оповещения при пожаре и доступности прохода к запасным выходам. Также проверялось рабочее состояние огнетушителей и другого противопожарного оборудования.

Не менее важный аспект подготовки - это действия персонала в случае возгорания. Для этого пожарники проводят специальные занятия, включая учебные тренировки по эвакуации.

Приёмка школ в городе будет проводиться до 15 августа. В случае выявления нарушений образовательное учреждение не будет допущено к учебному процессу, пока не устранит недостатки.

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