Погода в Югре на 7 августа: солнечно и лёгкий ветерок

Погода в Югре на 7 августа Фото: pixabay.com

В регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём по западным районам кратковременный дождь, гроза, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозе порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +11...+16, днём +25...+30, по северо-западу +19,+24.

Ханты-Мансийск: ясно. Днём +26, ночью +14. Ветер 2-6 м/с.

Сургут: ясно. Днём +24, ночью +17. Ветер 1-5 м/с.

Нижневартовск: ясно. Днём +24, ночью +15. Ветер 1-5 м/с.

Нефтеюганск: ясно. Днём +24, ночью +15. Ветер 0-5 м/с.

Когалым: ясно. Днём +24, ночью +18. Ветер 1-4 м/с.